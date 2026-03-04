AKB48の最新シングル「名残り桜」が、4日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」で、自身通算13作目の1位を獲得した。【動画】AKB48「名残り桜」MV前回1位を獲得した「Oh my pumpkin！」（2025年8月25日付：352,728PT）を上回る週間44.9万PT（449,408PT）を記録。「合算シングル週間30万PT超え作品数」を通算12作に伸ばした。本作は、同日付「オリコン週間シングルランキング」でも1位に初登場しており、オリコン