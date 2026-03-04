旧統一教会の解散を命じた東京高裁決定を受け、松本洋平文部科学相は「多数の方が財産的、精神的損害を受けてきたというわれわれの主張が認められた。清算が円滑に進められ、被害者が救済されることを期待する」とのコメントを出した。