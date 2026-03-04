北海道・知床半島沖で2022年4月、乗客乗員計26人全員が死亡、行方不明となった観光船沈没事故で、業務上過失致死罪に問われた運航会社社長桂田精一被告（62）の第10回公判が4日、釧路地裁で開かれ、被告人質問が行われた。被害者家族の意向を取りまとめた代理人弁護士が、事故当日の出航判断の経緯などを問いかけたが、桂田被告は「記憶にない」「覚えていない」と繰り返した。4日午後は出廷した被害者家族も直接質問する。公