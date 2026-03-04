阪神は今年度の独立リーグ球団との交流試合日程を発表した。プロ野球球団の空白地域における来場促進・地域活性化をはじめ、独立リーグ球団と阪神の認知度向上・ファン獲得、さらには少年少女への野球振興へと繋がることを目指している。▼4月22日（水）徳島インディゴソックス―阪神（徳島むつみスタジアム）▼4月23日（木）高知ファイティングドッグス―阪神（日本トーター野球場）▼5月12日（火）石川ミリオンス