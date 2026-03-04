競泳女子で２１年東京五輪個人メドレー２冠の大橋悠依さんが４日、自身のＳＮＳを更新。【ご報告】として「私事で恐縮ですが、かねてよりお付き合いしていた方と入籍しました」と報告した。「目標に向かって真っ直ぐな彼を見習いながら、これまで通り一生懸命やるべきことに励みつつ、笑顔溢れる毎日を過ごしていきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします」と続けた。Ｘ（旧ツイッター）には東京タワーが見える部屋