大手電機メーカーで務めていた辞田さん（仮名・55歳）は、会社が募った早期退職制度に迷わず応募しました。激務と社内政治に削られる日々に区切りをつけ、手にしたのは割増金を含めた約4,000万円の退職金。周囲からは「仕事もせずに毎日何をするんだ」と懸念されましたが、退職から1年、現役時代には味わえなかった幸福感を噛み締めています。早期退職を好機と捉え、再就職しない道を選んだ50代男性の事例を紹介します。激務の限界