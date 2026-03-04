「新カローラ」発売に「まるで高級車！」と反響殺到！トヨタの主力車種「カローラ」が、長年培ってきた信頼性に最新のデジタル技術と環境性能を加え、進化を遂げました。トヨタの欧州法人が2025年12月2日に発表した2026年モデル（改良モデル）は、持続可能なモビリティを求める現代のニーズに応える改良が実施されます。【画像】超カッコいい！ これが「新カローラ」です！（30枚以上）カローラ 2026年モデルの最大の注目点