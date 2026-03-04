世の中の驚くような情報を、タイトル通り深掘りしてお届けする情報番組「有吉の深掘り大調査」。「テレ東プラス」では、2月19日に放送された番組の中から「24時間体制、高速道路で命懸けの落下物拾い」の内容を振り返る。【動画】24時間体制、高速道路で命懸けの落下物拾い24時間365日 ドライバーを危険から守るため時速100キロ出して走る道路で、突如目の前に障害物が現れたら──。高速道路の落下物は年間約25万件と言われており