テレ東では、5月4日（月）と11日（月）に、ドラスティックマンデー枠（月曜深夜24時30分〜1時00分）にて、「架空名作劇場」の第2弾を放送します。【動画】アルコ＆ピースが出演！「ヨソの番組乗っかりクイズ寄生番組パラサイト」本作は‟存在しない名作ドラマ”を勝手に作ってお届けする企画。「いつか本物の名作を作りたい！」という若きテレビマンたちが、昔の番組に学びながら“架空の名作ドラマ”に挑戦します。昨年8月