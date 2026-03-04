私はナギサ、専業主婦です。夫のヨシハルとのあいだには、幼稚園児の息子カイトがいます。最近の私にはひとつ悩みが……。それはパートを辞めてヒマになった義母が、平日の日中アポなしでやってくること。しかも「もしものときのために合鍵を持っていたい」と言い出しました。わが家の鍵なんて渡したら、勝手に出入りされるに決まっています。義母は「ヨシハルには私から言っておくわ」と言って去っていきました。何としてでも阻止