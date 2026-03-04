乃木坂46 梅澤美波がグループからの卒業を発表した。4月発売の41stシングル『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』をもって乃木坂46としての活動を終え、5月21日に東京ドームで行われる『乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE』で卒業コンサートを開催する。 （関連：【写真】乃木坂46 梅澤美波、美しい白ワンピース姿） ■後輩の成長を見届けた決断、世代交代の渦中で足元を整えた功績 「大切な後