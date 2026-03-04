世の中には、「話が通じない人」が少なからず存在します。相手の言葉を聞くつもりがないのか、聞こえているのに無視しているのか、それとも内容を理解できていないのか……。そんな相手と向き合うのは、一苦労ですよね。今回は、そんな「話の通じない人」に振り回されてしまった家族のお話です。第12話なんとかしないと！【編集部コメント】入学式当日に、呼んでもいない着物姿のお義母さんが笑顔で校門の前で待っているとか……