けさの山形県内は低気圧や気圧の谷の影響で雪や雨のところが多くなりました。 【写真を見る】山形県内は朝から雪景色午後は気温上がり雨の所も 午後は気温が上がり、雨のところが多くなりそうです。 午前１０時過ぎの村山市です。きのうから降った雪で木々が白く覆われています。 けさの最低気温は村山で０度、山形で０．１度など各地で冷え込みが強まりました。 午前１０時現在の積雪は、大蔵村肘折１９９センチ、米沢３