（株）ルネッサンス（渋谷区）は２月２５日、東京地裁から破産開始決定を受けた。破産管財人には佐野綾子弁護士（あや総合法律事務所、港区新橋２−１１−１０）が選任された。負債総額は３５億６５１５万円（２０２１年８月期決算時点）。ホテルオペレーターとして、「アリエッタホテル」などを運営していた。都市圏で運営数を増やし、２０１９年８月期には売上高１３億４５１９万円をあげていた。しかし、新型コロナウ