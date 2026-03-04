今年も各社から新製品が発表される中、今週からは国内女子ツアーが開幕。女子プロは一体どういった基準でギアを選び、どのような感想を持ったのか。今回はテーラーメイドの新製品を使う選手を直撃した。【写真】稲見萌寧が『Qi4D LS』、泉田琴菜が『Qi4D』を投入！ ロフトとシャフトはどうなってる？契約外ながらも、テーラーメイドの『Qi4D LS』ドライバーと『TP5』ボールを投入した稲見萌寧。一体どのような点を気に入ったのか？