山陽小野田市の新年度予算案は、一般会計の総額が過去最大となる361億5000万円となりました。山陽小野田市の新年度当初予算案は、一般会計の総額が今年度よりおよそ7億7800万円多い361億5000万円となりました。事業の規模拡大などが増加の要因としていて、2005年の合併以降最大規模となりました。事業費が最も大きいのは「小野田地区公立保育所整備事業」で、来年10月の供用開始にむけた日の出保育園の園舎の建て替えのためおよそ9