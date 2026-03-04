3月5日に国内女子ツアーが開幕する。そこで、注目選手のスイングをプロコーチの南秀樹が分析。4回目はドローヒッター安田祐香のアイアンスイングをレポートする。【連続写真】バックスイングの顔の向きに注目！顔を右に向けて上げる安田のドライバー◇ ◇ ◇アマチュア時代から実績のある選手で、一昨年、去年と2勝できたことで今後が楽しみです。以前に比べてスイングがオンプレーンになり、フェースローテーションも小さく