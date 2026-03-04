犯罪被害の防止をテーマに創作演劇の上演を続けている下関商業演劇部にこのほど、県警本部長から感謝状が贈られました。下関商業高校で行われた贈呈式では県警本部の熊坂隆・本部長から演劇部の前部長＝奥村美藍さんに感謝状が贈られました。下関商業演劇部は演劇を通じ、犯罪被害の防止を呼びかけようと年2回、上演を行っています。昨年度は「うそ電話詐欺被害防止」、今年度は「少年の闇バイトの加担防止」をテーマ