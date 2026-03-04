昨年4月の「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」で通算2勝目を挙げた安田祐香は、プロ7年目となる2026年のさらなる“飛躍”を誓う。00年度生まれでプラチナとも呼ばれた世代の中心選手のひとりは、25歳で迎えるシーズンとどう向き合っていくのか？スポンサー契約を結ぶトランスコスモスのサポートのもと行った沖縄合宿で話を聞いた。（取材・構成/間宮輝憲、取材協力/PGMゴルフリゾート沖縄）【写真】UTは年季モノ！安