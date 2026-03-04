3月5日に国内女子ツアーが開幕する。そこで、注目選手のスイングをプロコーチの南秀樹が分析。3回目はフェードヒッターであり、昨年2勝を挙げた河本結のアイアンスイングをレポートする。【連続写真】インパクトで左足体重でも左手が目標に出過ぎない河本 結のアイアンスイング◇◇◇河本選手は、フェードヒッターのお手本ともいえるスイングです。オンプレーンに下ろしてきたクラブを体の回転で左に振り抜き、腰や体も軸に