ゴルフのトーナメント会場は“ネタの宝庫”。ただ、そのすべてを伝えることはなかなか困難なこと…。そこで現場記者がコースを歩くなか“見た”、“聞いた”もののなかからちょっと気になった1つのテーマ、すなわち“ヒトネタ”をご紹介！ 今回は国内女子ツアー開幕戦「ダイキンオーキッドレディス」が行われている、琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県）から。【写真】プロアマでは“レジェンド”とプレー…ウェアをほめられた？昨年11月の