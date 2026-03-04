大人気漫画『ONE PIECE』（ワンピース）の原作者・尾田栄一郎氏が、初めて「ONE PIECE」と主人公モンキー・D・ルフィの秘密を一枚の紙に記録し、海底に沈める特別企画が行われた。長年の謎だった“ワンピースの正体”が海底を調べれば判明するということで、ネット上では「ワンピースがこの世に実在しますどうやら海底沈んでいるようです。一緒に探しに行きませんか？」「マジかよ。現実世界の海底にワンピースの正体を沈めたの