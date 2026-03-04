アニメ映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』（1月30日公開）の大ヒットを記念して、3月13日から15日の3日間限定で、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女 × 逆襲のシャア』同時上映〜U.C.0093-0105〜の開催が決定した。全国10館で上映される。【画像】かっけぇ！粋なコラボ『閃光のハサウェイ』×『逆襲のシャア』新ビジュアル『閃光のハサウェイ』と深くつながる物語である『機動戦士