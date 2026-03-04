ヱビス×矢沢あい『門出を彩るヱビスの美人画展』が、きょう4日より東京・YEBISU BREWERY TOKYOでスタートした。描き下ろし美人画の巨大展示や、来場者と作りあげる参加型展示が行われるほか、美人画をテーマにした限定ビールも販売される（東京のみ）。【写真】来場記念にゲットしたい！矢沢あいの美人画オリジナルスタンプ本イベントは、ヱビスビールと漫画家・矢沢あい氏のコラボレーション企画。ヱビスの歴史を象徴する美