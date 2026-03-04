【ブンデスリーガ】フランクフルト 2−0 フライブルク（日本時間3月2日／ドイチェ・バンク・パルク）【映像】テクニカル突破→優しいラストパスフライブルクに所属する日本代表MFの鈴木唯人が、敵陣で高いクオリティーを発揮。テクニカルなドリブルと丁寧なラストパスでチャンスを演出し、ファンの間で話題となった。日本時間3月2日のブンデスリーガ第24節で、フライブルクはアウェーでフランクフルトと対戦。右サイドハーフで