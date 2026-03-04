2015年、千葉県の成田山新勝寺などに油のような液体をまき、逮捕状が出ていたアメリカ在住の日本人の男が逮捕されました。建造物損壊の疑いで逮捕されたのは、ニューヨーク在住の金山昌秀容疑者（63）で、2015年3月、千葉県・香取神宮の拝殿などに油のような液体をまき損壊した疑いがもたれています。金山容疑者をめぐっては、成田山新勝寺にも油のような液体をかけたとして千葉県警が逮捕状を取っていました。金山容疑者は、身柄