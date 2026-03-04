新潟県内の公立高校の一般入試が3月4日に始まり、約1万2000人の受験生が試験に臨んでいます。 4日に行われている公立高校の一般入試の学力検査。新潟市中央区の新潟中央高校ではコートを着るなど防寒対策をしながら会場に向かう受験生の姿が見られました。県内では今年、80校105学科に1万2116人が志願していて、志願倍率は全日制で0.99倍、定時制で0.65倍となっています。県によりますと、午前11時現在でトラブルの報告はな