昨夜、熊本県内では皆既月食が見られ、夜空に赤銅色の月が浮かびました。 【アーカイブ配信】皆既月食2026 “ゴールデンタイム”の天体ショーを熊本市中央区から 3月3日午後7時半ごろ、熊本市では空を覆っていた雲の間から欠けた月が見えました。 皆既月食とは、月全体が地球の影に入ることで起きる現象です。 昨夜は午後8時4分から約1時間続き、「赤銅色」と言われる赤い月が夜空に現れました。 太陽の光