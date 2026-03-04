3月4日の新潟県内は寒気や湿った空気の影響を受け、大気の状態が不安定になっていて、上・中・下越では急な強い雨や落雷、雪崩に注意が必要です。曇り空が広がった4日の県内。朝の最低気温は阿賀町津川で1℃、魚沼市守門で1.4℃など各地で平年より3℃以上高く、ほとんどの地点で4月上旬から中旬並みとなりました。日中の予想最高気温は新潟市中央区で11℃、長岡市で8℃などと予想されています。ただ、寒気や湿った空気の影響を受け