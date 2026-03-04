熊本県内の公立高校入試の後期選抜が、今日（3月4日）始まりました。 【写真を見る】熊本 公立高校入試の後期選抜はじまる全日制の平均倍率は0.88倍 熊本市にある濟々黌高校では、試験が始まる午前10時の1時間半前には多くの受験生が会場入りしていました。 濟々黌の後期選抜には400人の募集に対して565人が出願していて、倍率は1.41倍となっています。 公立高校全体では募集人員8762人に対し7431人が出願し、平均倍率は全日