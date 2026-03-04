４日午前４時３０分頃、広島県福山市川口町の住宅で、拳銃とみられる発砲音があった。広島県警の機動隊員が同９時５分頃、室内に突入し、頭から血を流して倒れている男を発見。その場で死亡が確認された。近くに拳銃のようなものがあった。突入時、室内には男しかおらず、他にけが人はなかった。県警が詳しい経緯を調べている。県警や消防によると、死亡していたのは４０歳代の男。男はこの家の住人と面識があったという。同日