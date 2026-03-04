愛知県弥富市が発注した工事の入札情報を建設業者側に漏らしたとして、名古屋地検特捜部は4日、官製談合防止法違反と公競売入札妨害の罪で市建設部長（55）を起訴した。公競売入札妨害罪で業者4人も略式起訴した。