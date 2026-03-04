昨年「THESECOND」で優勝したお笑いコンビ「ツートライブ」が、4日までに更新された関根勤のYouTubeチャンネルに出演。「ダサい」という先輩芸人を暴露した。この日は「ある意味怖かった芸能人」のテーマでトーク。そこでツートライブの2人は「ギャロップ」毛利大亮を挙げた。毛利は芋焼酎のソーダ割りを「ポテソー」と名付けたり、日本酒を「JAPAN」と命名したり、とにかく“いきっている”といい、ツートライブ・たかの