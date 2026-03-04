お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が4日、自身のアメブロを更新。3日のひな祭りに、夫で元プロ野球選手の野球解説者・マック鈴木から素敵なサプライズがあったことを明かした。【映像】辻󠄀希美、次女・夢空ちゃんの初節句を報告 母娘2ショット披露小原は「昨日、幼稚園から帰宅すると。。。お花」と切り出し、長女・こうめちゃんが幼稚園から帰宅した際の様子を報告。そこには、マックが可愛らしいうさぎの飾り