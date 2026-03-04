2度の順延を経て4日に打ち上げが予定されていた民間小型ロケット「カイロス3号機」の打ち上げは中止となりました。現場から、関西テレビ・大本亮記者が中継でお伝えします。和歌山・串本町の見学会場では、打ち上げ中止が発表されると、会場からは落胆の声が聞かれました。打ち上げ会場のアナウンス：最新の情報が入ってきました。打ち上げが中止ということです。会場の人：えー、何でなん。東京のベンチャー企業「スペースワン」