乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜〜木曜 22:15頃〜）。3月3日（火）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介しました。乃木坂46の井上和＜リスナーからのメッセージ＞「初めてメールを送らせていただきます。私がにゃん先生に出会って、大好きになったのはこの場所でした。にゃん先生の声を聴くだけで、