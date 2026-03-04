ユーロストック50先物上げ帳消し、一時1%超上昇 米イラン戦争長期化と、それに伴う原油高・インフレ加速が懸念されている。 ユーロストック50先物は上昇して始まり一時1%超高となったが買いは続かず、上げを帳消しにしている。ダウ先物は200ドル超安、日経平均は2000円超下げて前場を引けた。韓国株は8%超安、2日で14%近くの下げ。