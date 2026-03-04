東京午前のドル円は１５７円半ばで小動き。リスク回避通貨としてドルが買われていることは支援要因だが、欧州通貨や資源国通貨が対ドルで下落し、クロス円を圧迫していることはドル円の重し。米国とイスラエルによるイラン攻撃が続く一方、イランも反撃を継続しており、中東情勢の緊迫感は高止まりしている。 ユーロ円は１８２．５６円付近、ポンド円は２０９．８０円付近、豪ドル円は１１０．１９円付近まで軟化