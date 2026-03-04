ＥＸＩＬＥＴＡＫＡＨＩＲＯが４日、都内で「ＷＯＲＫＭＡＮ『ＺＥＲＯ―ＳＴＡＧＥ新作＆ファン付きウェア新作発表会」に出席した。「ＺＥＲＯＳＴＡＧＥ」はＴＡＫＡＨＩＲＯが監修するワークマンの作業着ブランドで、累計５０万着を売り上げた人気シリーズ。この日は新作のファン付きウェアを着用してステージを歩き「ビックリするくらい軽くて伸縮性があって、着心地最高です」と紹介。「釣りが趣味なので、ぜひ着て行