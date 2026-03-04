競泳で東京五輪女子個人メドレー２冠の大橋悠依さんが４日、自身のインスタグラムで、結婚を発表した。「【ご報告】」と題し、「私事で恐縮ですが、かねてよりお付き合いしていた方と入籍いたしました」とつづった。「目標に向かって真っ直ぐな彼を見習いながらこれまで通り一生懸命やるべきことに励みつつ、笑顔溢（あふ）れる毎日を過ごしていきたいと思います今後ともよろしくお願いいたします」とつづり、花束を抱えた