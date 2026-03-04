今月1日、タレントの中川翔子さんが、出産後初となるコンサート『中川翔子コンサート２０２６』を、茨城県・水戸市民会館で開催。コンサートを前に、TBSのインタビュー取材に応じてくれました。【写真を見る】【 中川翔子 】産後初のライブへ意気込み「ママとシンガーの二刀流で頑張りたい」人生のフェーズ２へ中川さんは?中川翔子復活って笑顔で言えるようなステージにしたいなと思ってドキドキしています。幸せですね。双