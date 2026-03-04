シンガー・ソングライターのVaundyさんが3月3日、公式サイトで重要な発表を行いました。2月14日に東京ドームで開催された「Vaundy DOME TOUR 2026 "SILENCE"」東京公演の来場者の中から、後日「はしか（麻しん）」と診断された方がいることが判明したと報告しています。 【写真を見る】【 Vaundy 】東京ドーム公演で「はしか（麻しん）」感染者を報告公式サイトで注意喚起「はしかを疑う症状が見られた場合、必ず事前に