衆議院・予算委員会では、新年度予算案の省庁別審査がおこなわれています。片山財務大臣は「暫定予算では機動的な対応が難しくなるおそれがある」と訴え、予算案の年度内成立への協力を求めました。中道改革連合近藤和也 衆院議員「暫定予算を組むことによって、国民生活に支障をきたしたことは今まであったんでしょうか」片山さつき 財務大臣「必要なものは賄われていたという可能性が高いと思いますが、そういたしま