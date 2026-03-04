日本の南を進む低気圧「南岸低気圧」の影響で、太平洋側を中心に雪が降り、東北新幹線も一時、運転を見合わせました。南岸低気圧の影響で、福島県内でも、きのうの夜から雪が降り続きました。記者「JR福島駅新幹線改札前です。今、上下線で運転を見合わせているということで、再開を待つ多くの人であふれています」横浜に行く予定「きょうの旅行を楽しみに勉強を頑張ってきたので、本当に早く再開してほしい。再開してくれれば本当