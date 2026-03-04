アメリカのトランプ大統領は3日、イランが封鎖したエネルギー輸送の要衝であるホルムズ海峡を航行する石油タンカーをアメリカ軍が護衛すると表明しました。中継です。ホルムズ海峡の封鎖が長引けば原油価格の上昇につながります。軍事作戦をきっかけに物価高に拍車がかかれば国内からの批判が高まることは必至で、トランプ大統領が対策を打った形です。トランプ大統領は3日、SNSでアメリカ海軍が、ホルムズ海峡を航行する石油タン