東京高裁が旧統一教会に解散を命じたことを受け、東京地裁は教団の財産などを処分する「清算手続き」を行う清算人に第一東京弁護士会の伊藤尚弁護士を選任しました。旧統一教会に対しては東京地裁が2025年3月、「信者によって行われた不法な献金行為で甚大な被害が生じた」などとして解散を命じています。教団側はこの決定を、「国家による信教の自由への侵害」などと批判して即時抗告し、東京高裁で非公開での審理が行われていま