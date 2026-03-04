アメリカでは11月の中間選挙に向けた予備選挙が始まりました。物価高などが争点と言われてきましたが、「イラン問題」も結果を左右しそうです。テキサス州から中継です。中間選挙に向け、共和党と民主党が、それぞれ候補者を決める予備選挙がきょう、南部の3つの州でスタートしました。私がいるのはテキサスの民主党関係者の集会です。投票はあと30分ほどで締め切られる予定で、みなさん開票を待っています。これまで「争点」は、