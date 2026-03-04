元ＴＢＳでフリーの佐藤渚アナウンサーが３日、自身のインスタグラムを更新。「今日で結婚から丸１０年でした」などと印し、夫でサッカー元日本代表ＭＦ柏木陽介氏との２ショットなどを投稿した。３枚目は紋付きはかまと角隠し姿の２人の結婚式での写真。佐藤アナは「『俺を幸せにして下さい！』と言われて結婚して、本当に物事の判断基準が夫が幸せかどうかだった気がします」と不思議なプロポーズの言葉とともに結婚生活を振