国土交通省と高速道路各社は石川県など6道県で行っている高速料金の通勤割引の社会実験について、新年度から県内の一部も対象に加えると発表しました。この通勤割引は曜日や時間帯に関わらず指定区間内を最大50パーセント割引で利用できるもので、おととしから石川県や新潟県など6道県で社会実験が行われています。同じ道県内の指定された区間で適用されますが新年度からは北陸自動車道の富山、石川の両県をまたぐ区間も含め