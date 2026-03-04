婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」に出演して“あざと系女子”として注目を集めたタレントでモデル、休井美郷（34）が4日、Xを更新。子宮頸（けい）がんの検査結果をめぐり、一部から寄せられる声に苦言を呈した。休井は2日、YouTubeチャンネルにアップした動画で、人間ドックで子宮頸がんの検査に引っかかったことを報告。精密検査を受ける予定だとした。約3年前に子宮頸がんの一歩手前の高度異形成と診断され、手術を